La guerra in Iran continua ad essere al centro dell’agenda internazionale con l’escalation che ora ha interessato anche le nazioni vicine protagoniste di assalti a suon di bombe e droni. Tutto questo però sembra avere una fine o almeno è quanto punta a fare Donald Trump a breve, così infatti si è espresso alla Casa Bianca. Scopriamo l’ennesima nuova decisione del Tycoon.

Il Regno Unito concede le basi agli USA

Intanto è arrivata una notizia importante dal Regno Unito, il premier Starmer ha concesso agli Stati Uniti l’utilizzo delle basi britanniche anche per difendersi dagli attacchi di Teheran. Quindi con questa concessione anche la Gran Bretagna è parte seppur indiretta del conflitto.

Il gesto è arrivato persino ai vertici della politica iraniana, difatti il Ministro degli Esteri, Abbas Araghchi, ha inviato un messaggio indirizzato direttamente a Starmer – “Con il suo gesto metterà a rischio la vita dei britannici consentendo l’uso delle basi l’Iran si difenderà” – come riportato da AdnKronos.

Trump pronto alla ritirata dal conflitto

Donald Trump ha annunciato di essere pronto alla rimozione dei soldati dal territorio di conflitto che considera come vinto a livello militare.

La vittoria è arrivata a livello militare ma è ancora presto per il cessate il fuoco perché secondo lui non si infierisce su un nemico già distrutto.

Sul fronte dello Stretto di Hormuz ha lanciato un messaggio ai paesi Nato, da lui definiti “codardi” per non aver preso parte al conflitto.

“E’ un problema loro lo stretto, interessa all’Europa, alla Cina, al Giappone ed ad altre nazioni, non a noi. Prima o poi dovranno essere coinvolte”. Così ha parlato il Presidente USA alla stampa, come riportato da AdnKronos.com.