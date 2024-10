Guerra Russia-Ucraina, nuovo raid di Kiev a Belgorod: un morto e 11 feriti

I militari di Kiev sono ancora attivi nella zona di Belgorod. Nel corso della giornata di ieri, un nuovo raid ha interessato l’area: il bollettino di guerra.

Guerra Russia-Ucraina: gli attacchi nella regione di Belgorod

Nel corso della serata di ieri, l’esercito di Kiev ha effettuato un raid nella città di Belgorod. Secondo quanto appreso, le conseguenze dirette sarebbero state quelle di un morto e 11 persone rimaste ferite. A farla sapere, è stato il governatore della regione Vyacheslav Gladkov, citato dall’agenzia di stampa Tass.

Guerra Russia-Ucraina: Duda su Kiev

Nel frattempo, il presidente polacco Andrzej Duda ha fatto un annuncio importante che riguarda proprio la situazione dell’Ucraina in riferimento all’Unione europea. “La questione di come agire affinché l’Ucraina non solo sopravviva alla terribile aggressione della Russia che sta attualmente affrontando, ma anche come agire affinché Kiev venga accettata nell’Ue il prima possibile è stata sollevata ripetutamente” – ha dichiarato ieri al vertice del Gruppo Arraiolos di Cracovia.