In una intervista al Doha Forum 2025 in Quatar, il primogenito di Donlad Trump, Trump Jr, ha detto parole preoccupanti, riferendosi alla guerra in Ucraina.

Guerra in Ucraina, parla Trump Jr: “Non siamo gli idioti che firmano gli assegni”

Nel corso di una intervista a Sky News durante il Doha Forum 2025 in Quatar, il primogenito di Donald Trump e di Ivana Trump, Donald Trump Jr, ha parlato del conflitto in Ucraina: “per anni gli americani hanno firmato gli assegni.

L’opinione pubblica americana ora non ha più voglia. Dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina ho sentito dire che la guerra in Ucraina era la priorità per i Repubblicani. E ho sempre pensato che fosse strano perché, pur parlando direttamente con gli americani, non ho mai sentito nulla del genere. Non siamo gli idioti che firmano gli assegni. Vogliamo la pace, ma qual è l’idea dell’Europa che è al confine con la Russia? Il piano degli europei è di vincere a livello economico e aspettare che la Russia finisca in bancarotta. Questo non è un piano.”

Guerra Ucraina: preoccupante annuncio di Trump jr sui negoziati di pace, cosa cambia ora

Trump Jr, a chi gli ha chiesto se suo padre, Donald Trump, avesse intenzione di abbandonare i negoziati di pace per la guerra in Ucraina, ha così risposto: “penso che potrebbe. Quello che mio padre ha di unico è che non sai mai quello che farà. Il fatto che è imprevedibile e non segue un copione costringe tutti a confrontarsi in un modo intellettualmente onesto.”