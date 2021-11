Guidoni (Ania): il settore privato può aiutare medicina primaria

Roma, 10 nov. (askanews) – “Il settore privato, integrativo-assicurativo e dei fondi, può dare una grossa mano per scaricare tutto il sistema delle liste d’attesa, per migliorare il livello della medicina primaria, per consentire un accesso migliore alle cure. Consideriamo che oggi 36 miliardi di euro di spesa sanitaria sono a carico dei cittadini, quindi spesa privata”; lo dice Umberto Guidoni, co-direttore generale di Ania, a margine del del secondo convegno Epocal Summit, convegno di esperti sul futuro della sanità e il welfare che si è svolto a Roma il 9 novembre, promosso da GE Healthcare con sostegno Fasi e Ania.