Haiti: Ravetto (Lega), 'ottimo risultato, un grazie al governo'

Roma, 8 giu (Adnkronos) – "Grazie al lavoro di squadra di questo governo, questa mattina all’aeroporto di Ciampino sono atterrati 10 bambini provenienti da Haiti ed adottati da 8 coppie italiane. Un atto di straordinaria generosità, che auspichiamo possa ripetersi più spesso, per consentire di dare un futuro più sereno a tanti bimbi che vivono in aeree di guerra o in contesti particolarmente difficili”. Lo dichiara la deputata della Lega Laura Ravetto, responsabile del partito del dipartimento Pari opportunità.