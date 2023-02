Hard Rock Cafe di Firenze, Roma e Venezia festeggiano la notte del Super Bowl

Roma, 2 feb. - -(Adnkronos) - Gli Hard Rock Cafe di Firenze, Roma e Venezia il 12 febbraio celebrano la lunga notte della 57ma finale del campionato NFL tra Philadelphia e Kansas City trasmettendo sui loro schermi la diretta dallo State Farm Stadium di Glendale in Arizona. Cheerleader, coreografie, ...

– -(Adnkronos) – Gli Hard Rock Cafe di Firenze, Roma e Venezia il 12 febbraio celebrano la lunga notte della 57ma finale del campionato NFL tra Philadelphia e Kansas City trasmettendo sui loro schermi la diretta dallo State Farm Stadium di Glendale in Arizona. Cheerleader, coreografie, buona musica e piatti speciali, faranno vivere ai tifosi e agli appassionati del Big Game l’esperienza del tailgate menù, i pasti del prepartita che gli americani consumano tradizionalmente nei parcheggi antistante gli stadi di football, in attesa della diretta prevista per le 00.30.

Dalle classiche alette di pollo alla Buffalo ai mini burger firmati Hard Rock Cafe, dai nachos alle Baby Back Ribs, accompagnati dall’immancabile birra nei tre cafe italiani si assaporerà il vero gusto di uno degli eventi sportivi più spettacolari al mondo con i suoi riti e le sue atmosfere.

La line-up di partenza del Tailgate Menù include: Classic Nachos: croccanti tortilla chips servite con fagioli ranch-style, salsa ai quattro formaggi, pico de gallo fresco, jalapeños piccanti, cipolle rosse sottaceto, formaggio Cheddar fuso, formaggio Monterey Jack, cipolle verdi, serviti a parte con panna acida.

Wings: alette di pollo arrostite lentamente e condite con classica salsa Buffalo o Barbecue e servite con sedano e salsa blue cheese. Baby Back Ribs Starter: ½ porzione di Baby Back Ribs, servita in porzioni individuali perfette anche da condividere, condita con mix di spezie, glassate con la salsa barbecue fatta in casa e grigliate alla perfezione.

All American Sliders: tre mini burger guarniti con formaggio americano fuso, anello di cipolla croccante, una cremosa insalatina di cavolo serviti su pan brioche tostato.

Buffalo-Style Sliders: tre mini burger guarniti con anello di cipolla croccante, classica salsa Buffalo e salsa blue cheese. Tupelo Chicken Tenders: croccanti filetti di pollo serviti con patatine fritte, senape al miele e salsa barbecue fatta in casa. Onion Ring Tower: classici anelli di cipolla dorati e croccanti serviti con salsa barbecue e salsa ranch. Cheese Fries: croccanti patatine fritte con salsa al formaggio e bacon affumicato, cosparse di cipolle verdi e servite con salsa ranch a parte.

Il programma dei Cafe italiani: l’Hard Rock Cafe di Firenze in attesa della diretta della partita accoglierà i tifosi con la performance del Florence Dance Center storica scuola di danza della città fondata da Marga Nativo che presenterà tre estratti coreografici di danza contemporanea e hip hop dei coreografi Angelo Egarese e Gigi Nieddu, per celebrare il connubio tra arte e sport. Insieme allo speciale menù tailgate, allestimenti a tema che richiamano riti e simboli del football americano, per seguire la partita dal maxi schermo del palco del locale più rock di Piazza della Repubblica.

Nella lunga notte della finale l’Hard Rock Cafe di Roma, insieme ai piatti del menù tailgate, propone a partire dalle 23.00 l’intrattenimento tutto in stile Big Game con le coreografie delle Miss Shake Cheerleaders e la partecipazione della Legio XIII Roma ASD, squadra capitolina di football americano, rappresentata da giocatori e dirigenza, con i quali guardare insieme la partita sul maxi schermo.

All’Hard Rock Cafe di Venezia il Big Game sarà uno spettacolo continuo. Aspettando il fischio d’inizio dalle ore 22.00 i tifosi potranno scaldarsi in attesa della partita con l’intrattenimento musicale di Dj Tuby Rubber e gustando lo speciale menù del tailgate, per poi seguire dalle 00.30 la finale sugli schermi allestiti nel locale