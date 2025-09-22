Hong Kong: Cathay Pacific potrebbe cancellare più di 550 voli causa arrivo tifone

Hong Kong, 22 set. (Adnkronos/Afp) – La compagnia aerea di Hong Kong, Cathay Pacific, potrebbe cancellare più di 500 voli a causa dell'arrivo del super tifone Ragasa. "A partire dalle 18 di domani, 23 settembre, i voli passeggeri di Cathay Pacific in arrivo e in partenza dall'aeroporto internazionale di Hong Kong cesseranno le operazioni fino alla ripresa durante le ore diurne di giovedì.
Si prevede attualmente la cancellazione di oltre 500 voli", ha dichiarato una portavoce della compagnia aerea in una conferenza stampa.