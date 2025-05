I bambini invisibili: un fenomeno preoccupante da affrontare

Il dramma della scomparsa dei minori

La scomparsa dei minori è un fenomeno che suscita preoccupazione a livello globale. Ogni anno, migliaia di bambini e adolescenti scompaiono, lasciando famiglie e comunità in uno stato di angoscia. L’evento “I Bambini Invisibili”, organizzato da Telefono Azzurro, si propone di fare luce su questa problematica, presentando dati aggiornati e strategie di intervento.

La giornata, che si svolgerà presso la Sala del Refettorio della Camera dei Deputati, rappresenta un’importante occasione per discutere le sfide legate alla scomparsa dei minori e per sensibilizzare l’opinione pubblica.

Dati allarmanti sulla scomparsa dei minori

Nel 2024, il National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) ha gestito quasi 30.000 casi di bambini scomparsi, con un tasso di risoluzione del 91%. La maggior parte delle segnalazioni riguarda minori fuggiti da casa, una categoria estremamente vulnerabile. Questi bambini sono esposti a numerosi rischi, tra cui abusi fisici, tratta sessuale e senzatetto. È fondamentale che le istituzioni e la società civile collaborino per garantire la sicurezza di questi minori e per prevenire ulteriori scomparse.

Interventi e strategie di recupero

Particolarmente significativo è il dato che riguarda i minori scomparsi da strutture di affido o assistenza statale. Nel 2024, oltre 23.000 casi sono stati segnalati, con una percentuale di recupero del 92%. Questi numeri evidenziano l’importanza di un intervento tempestivo e coordinato. Telefono Azzurro, attraverso il numero 116.000, offre un servizio gratuito di segnalazione e supporto per i casi di scomparsa, rappresentando un punto di riferimento fondamentale per le famiglie e le istituzioni.

Il ruolo delle istituzioni e della società civile

La giornata promossa da Telefono Azzurro è patrocinata dal Senato della Repubblica e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa. Questo supporto istituzionale è cruciale per affrontare una problematica così complessa. È necessario unire le forze per garantire che ogni bambino scomparso venga cercato e recuperato, e che le famiglie ricevano il supporto di cui hanno bisogno. La sensibilizzazione e l’informazione sono strumenti fondamentali per combattere il fenomeno della scomparsa dei minori e per proteggere i più vulnerabili.