I centri per i migranti in Albania hanno attirato l'attenzione, con Meloni che si rivolge a Sea Watch esprimendo il suo impegno nella lotta contro il traffico di esseri umani.

Un vero affronto! Un esecutivo che, avendo ottenuto un mandato cristallino dai cittadini, si impegna a tutelare i confini nazionali e a contrastare il traffico di persone, attuando misure efficaci e stipulando intese internazionali. Questo è quanto sostiene il premier Giorgia Meloni in risposta su piattaforme social alla ong tedesca Sea Watch, la quale le reprova di utilizzare “centinaia di milioni di euro dei contribuenti per trasferire e rinchiudere alcune migliaia di migranti in Albania”.

Il mandato cristallino del premier Giorgia Meloni

La risposta alla ong tedesca Sea Watch

