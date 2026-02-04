Tensione in diretta: Ivano Michetti affronta l’occupante abusiva tra promesse e gesti clamorosi a I Fatti Vostri. Ecco cosa è accaduto.

L’occupazione abusiva di abitazioni private è un fenomeno sempre più al centro dell’attenzione mediatica in Italia, tra conflitti legali e tensioni personali. La vicenda di Ivano Michetti, chitarrista de I Cugini di Campagna, e dell’occupante Samia a Torpignattara, Roma, ne offre un esempio lampante: una disputa durata anni che ha raggiunto l’apice in diretta televisiva a I Fatti Vostri, tra promesse, accuse e gesti clamorosi.

Ivano Michetti dei Cugini di Campagna: una storia di occupazione e contenziosi

La vicenda affonda le radici nel 2022, quando Michetti aveva affittato una casa a Kawa Abubakar per 350 euro al mese. Durante un breve viaggio in Iraq dell’inquilino, l’appartamento è stato preso in possesso da Samia, che ha cambiato la serratura e non ha mai versato né affitto né bollette. La battaglia legale si è conclusa ad aprile 2024 con una condanna nei confronti della donna, ma lo sfratto è stato rinviato per motivi legati al figlio ventiduenne di Samia, sottoposto a domiciliari fino al 17 marzo. “Non possiamo andare via, il giudice lo sa, mi ha intimato di uscire il 24 marzo”, ha spiegato in collegamento.

Samia, dal canto suo, difende la sua posizione: “Nella mia vita privata faccio come ca**o mi pare”, aggiungendo di avere difficoltà a trovare una nuova abitazione da sola e di aver sempre proposto di coprire almeno l’affitto fino a quando non ne trova una. Michetti attende ora con prudenza il 24 marzo, quando spera di riappropriarsi finalmente delle chiavi della sua casa.

“Ti tiro una scarpa”. Caos a I Fatti Vostri, la rabbia di Ivano Michetti dei Cugini di Campagna

Un acceso confronto ha animato lo studio di I Fatti Vostri, con Ivano Michetti, storico chitarrista de I Cugini di Campagna, protagonista di un episodio surreale a Torpignattara, periferia di Roma. L’abitazione del musicista è occupata da Samia da oltre tre anni e la discussione è degenerata fino a un gesto clamoroso: Michetti, irritato, si è tolto una scarpa e l’ha lanciata al centro dello studio.

Tra parolacce e accuse reciproche, la donna ha promesso in diretta: “Prometto di uscire”, riferendosi all’immobile del cantante, assicurando che lascerà l’appartamento entro il 24 marzo. Tuttavia, il musicista resta scettico: “Lo ha detto davanti a tutta Italia? Lo devo sentire davanti a me altrimenti…”, ha dichiarato a margine della trasmissione, ricordando che Samia aveva già fatto promesse simili nei mesi scorsi.