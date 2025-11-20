Momenti di tensioni durante la diretta di questa mattina, giovedì 20 novembre 2025, de “I Fatti Vostri”. Ecco cosa è successo.

I Fatti Vostri, momenti di tensione in studio

Nella puntata di questa mattina, giovedì 20 novembre 2025, de “I Fatti Vostri“, ci sono stati alcuni momenti di tensione in studio. Prima di vedere insieme che cosa è successo, ricordiamo che da quest’anno, ad affiancare Anna Falchi alla conduzione, c’è Flavio Montrucchio, che dunque ha preso il posto di Tiberio Timperi.

La scorsa settimana su Chi si è parlato di possibili tensioni dietro le quinte tra la Falchi e l’ideatore del programma Rai, Michele Guardi. La stessa Falchi però aveva subito smentito tali tensioni pubblicando una foto proprio con Guardi e Montrucchio scrivendo “In piazza regna la serenità e la gioia.” Oggi però non è sembrato così, ecco cosa è successo.

I Fatti Vostri, tensione in studio: cosa è successo durante la diretta

Durante la puntata di questa mattina de “I Fatti Vostri“, momenti di tensione in studio. A un certo punto Flavio Montrucchio, rivolgendosi a Michele Guardi, ha detto: “il nostro Condominio è patito di cioccolata, me l’ha detto lei, ora non mi dica che non è vero.” A quel punto, l’ideatore del programma, ha replicato un pò irritato: “esatto, così come sono patito anche di arredatori, per favore, mi fate la cortesia, che i personaggi che si occupano del programma devono stare tutti qua, in studio, che venga l’arredatrice, abbiamo bisogno di lei, venga, per cortesia, possiamo andare avanti, grazie.” Montrucchio è andato avanti con il programma: “Bene, abbiamo questo messaggio per l’arredatrice, ma io stavo dicendo che siamo molto appassionati di dolci.” Poi lo stesso conduttore ha chiuso con una battuta: “so che non è prassi, ma visto che c’è un’aria un pò tesa, diciamo una poesia.“