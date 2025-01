Anna Falchi svela il suo malore in diretta: cosa è successo a I Fatti Vostri

Un momento di tensione in diretta

Durante la puntata di martedì 21 gennaio di I Fatti Vostri, un episodio inaspettato ha scosso il pubblico e i conduttori. Anna Falchi, la showgirl italo-finlandese di 52 anni, ha avuto un mancamento proprio mentre stava salutando i telespettatori. Alzandosi in fretta dalla sedia, ha iniziato a congedarsi, ma improvvisamente si è bloccata, perdendo i sensi e cadendo a terra. La scena ha colto di sorpresa anche Tiberio Timperi, che si trovava a pochi centimetri da lei e inizialmente pensava fosse uno scherzo.

La reazione dei conduttori

Fortunatamente, la Falchi ha subito rassicurato tutti, affermando che non c’era nulla di grave. Secondo le prime ricostruzioni, il malore sarebbe stato causato da un calo di pressione. Mentre stava dando la linea al Tg Due, ha esclamato un “oh Dio mio” prima di svenire. Timperi, accortosi della situazione, è intervenuto prontamente, chiedendo alla collega se stesse scherzando. La risposta è stata chiara: “No, sono svenuta, scusate”. Con grande professionalità, Timperi ha cercato di stemperare la tensione con una battuta, affermando che avrebbero avuto materiale per programmi come Blob e Striscia la Notizia.

La carriera di Anna Falchi a I Fatti Vostri

Anna Falchi ha iniziato la sua avventura alla conduzione di I Fatti Vostri nel settembre 2021, dopo essere stata chiamata da Michele Guardì. Da allora, ha mantenuto un ruolo centrale nel programma, affiancando inizialmente Salvo Sottile ed Emanuele Aureli. Nella stagione attuale, è affiancata da Tiberio Timperi, con il quale ha instaurato un buon affiatamento. Il programma, giunto alla sua 34esima edizione, è uno dei pilastri della programmazione Rai, continuando a riscuotere un buon successo di pubblico.

Nonostante l’incidente, Anna Falchi ha confermato che tutto è a posto e ha scherzato sul fatto che tali episodi possano capitare quando si è un po’ più “anziani”. La sua reazione positiva ha contribuito a rassicurare i telespettatori, dimostrando la sua professionalità e il suo spirito. La puntata si è conclusa con un bacio affettuoso di Timperi alla conduttrice, promettendo un nuovo appuntamento per il giorno successivo.