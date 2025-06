Tiberio Timperi non condurrà più il programma di Rai 2 "I fatti vostri", per lui una nuova avventura professionale sempre in Rai. Il sostituto è un volto famosissimo.

Tiberio Timperi non sarà più il conduttore del programma pre-pranzo di Rai 2 “I fatti vostri” infatti per il conduttore romano si profila all’orizzonte una nuova ed inedita avventura professionale, dopo questo scoop i fan si interrogano per capire chi sarà il suo sostituto nel programma. Cerchiamo di scoprirlo assieme.

Tiberio Timperi e l’addio a “I fatti vostri”

La scelta proveniente da Viale Mazzini e riportata da Caffeinamagazine.it tramite l’esperto Davide Maggio non è arrivata per una negligenza di Timperi, semplicemente è giunto il momento di cambiare e di entrare a far parte di qualcosa di nuovo.

Timperi è rimasto alla conduzione de “I fatti vostri” per 3 stagioni dove è saputo gestire attentamente le interviste con gli ospiti ed i giochi con il pubblico da casa che compongono il programma.

Timperi ora che fara? A questa domanda Davide Maggio ha fornito una risposta, infatti Timperi condurrà il TG1 Mattina su Rai 1, cambio non solo di prodotto tv ma anche di rete con il passaggio al primo canale.

Chi è il sostituto?

Davide Maggio ha fornito ufficialmente il nome del sostituto di Timperi alla conduzione de “I Fatti Vostri” il nome è quello di Paolo Conticini, il conduttore toscano arriva in Rai dopo l’esperienza di successo a “La nove” dove è conduttore di “Cash or Trash”.

Al suo fianco resta, per la quinta stagione consecutiva, Anna Falchi nel ruolo di spalla. Il programma ideato da Michele Guardì non cambia formato restando uno dei più apprezzati dagli italiani.