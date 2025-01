Scopriamo insieme i look sfoggiati dai vip per salutare il 2024 con stile.

I vip e i loro outfit di Capodanno

Con l’arrivo del 2025, i riflettori si sono accesi sui look sfoggiati dai vip per festeggiare l’ultimo dell’anno. Ogni anno, la scelta dell’abito diventa un vero e proprio evento, e quest’anno non ha fatto eccezione. Celebrità di ogni genere hanno condiviso sui social i loro outfit, creando un mix di eleganza, audacia e, in alcuni casi, flop clamorosi. Diletta Leotta, ad esempio, ha scelto un tubino nero attillato, ricoperto di brillantini, un look che ha sicuramente catturato l’attenzione e che si è rivelato un grande successo.

Le scelte audaci e i look classici

Alcuni vip hanno optato per scelte più audaci. Federica Nargi ha indossato un abitino nero corto e scollato, mettendo in risalto le sue forme. Al contrario, Elettra Lamborghini ha scelto un abito rosso smanicato, un classico per la notte di Capodanno, ma che ha suscitato qualche critica per la sua semplicità. Michelle Hunziker ha invece optato per un elegante abito bronzo, dimostrando che a volte meno è di più. Anche Chiara Ferragni ha scelto un look classico, con un abito bianco drappeggiato, che ha esaltato la sua figura in modo raffinato.

Flop e successi: chi ha brillato e chi ha deluso

Nonostante i tanti successi, ci sono stati anche alcuni flop. Melissa Satta ha scelto un look rock con una gonna corta e anfibi, che ha diviso l’opinione pubblica. Elisabetta Canalis ha optato per pantaloni a zampa laminati e un cilindro, un outfit che ha suscitato più di qualche perplessità. La giurata di Ballando Con Le Stelle, Selvaggia Lucarelli, ha invece scelto un look boho chic, festeggiando in Laos, ma anche questo ha sollevato qualche dubbio tra i fan. In definitiva, il Capodanno 2024 ha visto una varietà di stili, con alcuni vip che hanno brillato e altri che hanno deluso, rendendo la notte di San Silvestro un evento memorabile.