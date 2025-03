Ia: Trancassini, 'equilibrio tra competitività ed esigenze lavoratori'

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – “Con lo sviluppo dell’Intelligenza artificiale stiamo affrontando un cambiamento epocale nella nostra società, che richiede un approccio responsabile, competente, ma non dogmatico. Occorre contemperare le necessità di tutelare il lavoratore con quella di rafforzare la competitività del mercato, investendo sulla formazione e sull’acquisizione di nuove competenze. Sono obiettivi sfidanti sui quali anche il Parlamento ha avviato una attenta riflessione, per individuare le strategie più appropriate a governare un fenomeno ormai inarrestabile, che può avere però ricadute positive sull’occupazione. Mi complimento, infatti, con il presidente Rizzetto e la commissione Lavoro della Camera che stamane hanno presentato il documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sull’impatto dell’Intelligenza artificiale sul mondo del lavoro, frutto di otto mesi di attività e di un consistente numero di audizioni. Mi congratulo, soprattutto, per la capacità dei membri della commissione di far squadra su un tema tanto complesso, che incide sulla vita di tutti i cittadini”. Lo dice il questore della Camera dei deputati, Paolo Trancassini, nel corso del Convegno a Montecitorio 'Impatto Intelligenza artificiale nel mondo del lavoro'.