"Ian McKellen, meglio conosciuto come Gandalf, ha rivelato che la Regina Elisabetta ha mostrato un comportamento scortese nei suoi confronti, facendolo supporre di un suo possibile squilibrio mentale.

L'attore Ian McKellen ha espresso critiche aperte nei confronti della famiglia reale britannica nell'ultima intervista rilasciata al The Times. Ha definito la Regina Elisabetta II "un po' strana" e ha riprodotto uno scambio del 2008 in cui ha trovato il suo comportamento scortese. Ha inoltre discusso dei problemi a cui sono esposti constantemente i membri della famiglia reale, notando che "queste persone sono prigionieri". McKellen ha anche condiviso le sue opinioni sul defunto Duca di Edimburgo, su Carlo e il Principe Harry, criticandoli per la loro eccentricità, insoddisfazione e mancanza di acume.

Ian McKellen, l’iconico Gandalf de “Il Signore degli Anelli”, non ha peli sulla lingua quando si tratta di esprimere la sua opinione, e recentemente ha sollevato qualche polvere a proposito della Royal Family. Nella sua ultima intervista rilasciata al giornale britannico The Times, l’attore ha espresso senza veli la sua opinione sulla Regina Elisabetta II. “Sono convinto che la Regina sia un po’ strana”, ha affermato, aggiungendo che nelle rare volte in cui l’ha incontrata, ha trovato il suo comportamento piuttosto scortese.

McKellen ha ripercorso un particolare episodio avvenuto nel 2008 quando venne premiato con il titolo di Membro dell’Ordine dei Compagni d’Onore per i suoi contributi al teatro e all’uguaglianza. Durante quel premio, la regina gli disse: “Fai questo da parecchio tempo, non è vero?”. A cui lui rispose: “Beh, non quanto lei”. Anche se questa risposta gli guadagnò un sorriso genuino dalla regina, subito dopo lei fece un commento scortese dicendo: “C’è ancora qualcuno che si interessa al teatro?”. McKellen ha rimarcato: “Era molto scortese da parte sua formulare una domanda del genere durante la premiazione di una carriera teatrale. Era come se stesse dicendo: ‘Qualcuno si preoccupa veramente di te? Perché io no. Adesso muoviti!'”

Queste dichiarazioni sono emerse nel bel mezzo di una discussione più ampia relativa alle pressioni e alle difficoltà che i membri della famiglia reale affrontano costantemente sotto l’occhio attento del pubblico. L’attore ha proseguito dicendo: “Anche io ho vissuto una vita sotto la lente della pubblicità, ma queste persone sono prigionieri. Rispetto chi riesce a mantenere la serenità mentale in un simile ambiente”. Infine, ha offerto la sua personale opinione su altri membri della famiglia reale britannica.

«Simile al compianto Duca di Edimburgo, ritenuto assai eccentrico e presumibilmente molto insoddisfatto. Questa descrizione si applica anche all’attuale re Carlo» cosi si è espresso McKellen. Non ha fatto sconti nemmeno al Principe Harry, usando parole taglienti. «Possibilmente non è sufficientemente acuto, o forse non ha le persone adeguate che lo supportano», ha notato. «Eppure poteva avere la sua scelta tra le donne più affascinanti al mondo. Spero che abbia scelto la persona adatta».