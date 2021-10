IBD, Ardizzone: "Vedolizumab sottocute porta enormi vantaggi per pazienti e riduce costi degli ospedali"

Takeda ha presentato un’innovazione nel trattamento delle MICI: la nuova formulazione sottocutanea del farmaco vedolizumab. Secondo il prof. Sandro Ardizzone dell’Università di Milano: “Oggi abbiamo la possibilità di disporre di una doppia formulazione di un farmaco estremamente utile come il vedolizumab. Questo offre enormi vantaggi per il paziente che potrà utilizzare il farmaco a domicilio e riduce anche i costi per le strutture sanitarie”.