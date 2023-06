Ibrahimovic dice addio al calcio e scherza: "Anche Dio è triste"

Milano, 5 giu. (askanews) – Zlatan Ibrahimovic dà l’addio al suo Milan e annuncia il ritiro. Visibilmente commosso, il campione svedese è stato acclamato da tutto lo stadio al termine della partita col Verona a San Siro. Poi ha spiegato la sua decisione annunciata a sorpresa, in conferenza stampa: “Ho tenuto dentro di me questa cosa, di lasciare il calcio. Non l’ho detto a nessuno. Quando parlavo con la società ho parlato solo di un momento speciale per l’ultima partita, ma in realtà non sapevano la mia decisione di futuro”, ha detto. “Quando mi sono svegliato pioveva. Ho detto, pure Dio è triste”, ha scherzato Ibra.

Sul futuro Ibra non ha ancora deciso niente, salvo smettere di giocare: “Voglio prendere questa estate, veramente godere, prendere il mio tempo di riflessione di quello che ho fatto. Poi quando si calma la situazione, poi di là guardiamo”.

Ibra ha salutato tutti e ha fatto una promessa: “Sarò milanista per tutta la vita”, ha detto salutando i tifosi rossoneri.