Iginio Straffi: siamo fanalino di coda per investimenti in animazione

Siracusa, 13 apr. (askanews) – “Sarebbe auspicabile avere un maggior contributo per l’animazione italiana”. Lo ha detto Iginio Straffi, fondatore e presidente Rainbow e Colorado Film, a margine degli Stati Generali del Cinema a Siracusa.

“In Italia siamo fanalino di coda per finanziamenti pubblici ma soprattutto delle tv, delle piattaforme e delle emittenti, in molti altri paesi, non solo europei, c’è un obbligo di investimenti per chi fa animazione, prodotti per ragazzi, perché c’è attenzione alla formazione della cultura e ci sono tante possibilità di finanziare progetti; in Italia, invece, c’è solo un risicato budget che ha la Rai per realizzare prodotti del genere, quindi chi non riesce ad avere l’ok deve accantonare il progetto” ha concluso.