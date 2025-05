Un messaggio di gratitudine e riconoscimento

Il 164° anniversario della costituzione dell’Esercito italiano è un momento di riflessione e celebrazione. In un messaggio inviato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si sottolinea l’importanza del lavoro svolto dai militari nel contesto internazionale, caratterizzato da instabilità e minacce. La dedizione e l’impegno delle donne e degli uomini dell’Esercito rappresentano un punto di forza per la Repubblica, contribuendo a promuovere i valori di pace e cooperazione che sono alla base della nostra Costituzione.

Il ruolo dell’Italia nella comunità internazionale

Il messaggio di Mattarella evidenzia come l’Italia possa contare su professionalità e competenze di alto livello nelle proprie Forze Armate. Queste ultime non solo garantiscono la sicurezza del territorio nazionale, ma partecipano anche a missioni internazionali, contribuendo a stabilizzare aree in crisi e a promuovere la pace. La presenza dell’Esercito italiano in contesti internazionali è un chiaro segno dell’impegno del nostro Paese nel sostenere la comunità globale e nel difendere i diritti umani.

Un tributo ai caduti e ai militari

In occasione di questa celebrazione, il Presidente ha voluto rendere omaggio alla memoria dei caduti, riconoscendo il sacrificio di coloro che hanno servito la Patria. Il suo messaggio si rivolge a tutti i membri dell’Esercito, dagli ufficiali ai militari di truppa, fino al personale civile, esprimendo un sentito ringraziamento per il costante operato al servizio della nazione. La giornata di festa è un’opportunità per rinnovare l’impegno verso la sicurezza e la difesa, valori fondamentali per la nostra Repubblica.