"Il Bambino e l'Amico Polpo", il corto Disney per le feste

Roma, 12 nov. (askanews) – Disney ha svelato il nuovo corto di Natale “Il Bambino e l’Amico Polpo”, realizzato in collaborazione con il vincitore del premio Oscar Taika Waititi.

Segue il viaggio di un bambino che durante una vacanza al mare scopre che un polpo curioso è rimasto aggrappato alla sua testa. I due diventano amici e tornato a casa il bimbo gli mostra la vita sulla terraferma, portando il polpo nel mondo per vivere insieme la gioia delle feste.

Quando il ragazzo comprende quanto sia profondo il desiderio del polpo di esplorare tutto, cerca di realizzarlo. Per lui e per il polpo, sono i preziosi momenti quotidiani dell’infanzia e dell’amicizia, oltre alla magia del periodo, a rendere così importante il tempo trascorso insieme. Nel corto di Natale, i fan Disney potranno scovare diversi Easter Egg nascosti, ispirati ad alcuni dei film più amati come Oceania (2016), Lilo e Stitch (2002), Toy Story (1995) e altri ancora. Il nuovo corto sostiene il partner charity Make-A-WishInternational in Europa, Medio Oriente e Africa.