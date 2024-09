Il cantante neomelodico Carmine Diamante è deceduto in modo tragico all'età di 36 anni, colpito da un fulmine.

L'artista neomelodico Carmine Diamante, noto come Carmine Saturno, è tragicamente deceduto a seguito di un incidente domestico a Castel Volturno. Stava eseguendo delle riparazioni a una fontana quando è rimasto folgorato e nonostante l'immediato intervento dei soccorsi, non è sopravvissuto. Indagini sono in corso per chiarire le circostanze dell'incidente. Diamante, genitore di due figli e figura di spicco della musica neomelodica napoletana, ha ricevuto numerosi messaggi di cordoglio. Poche ore prima della sua morte, aveva pubblicato un video di lui mentre faceva una grigliata. Nancy Coppola, con cui Diamante aveva collaborato, ha condiviso un commosso messaggio di addio sui social.

L’artista neomelodico Carmine Diamante, noto come Carmine Saturno, originario di Ponticelli, è venuto a mancare tragicamente a seguito di un incidente domestico avvenuto a Castel Volturno, dove risiedeva nella casa di vacanza dei suoi genitori. È rimasto folgorato mentre stava eseguendo delle riparazioni ad una fontana nel giardino della casa. Nonostante gli immediati soccorsi ed il trasporto in ambulanza al Pineta Grande Hospital, i medici non sono riusciti a salvargli la vita. Indagini sono attualmente in corso per comprendere meglio le circostanze del fatale incidente.

Conosciuto in tutta la Campania come un talento della musica neomelodica napoletana, Diamante era un marito e padre di due figli. La sua prematura scomparsa ha generato una grande quantità di messaggi di cordoglio verso la sua famiglia. Il suo popolare profilo su Instagram e TikTok, conferma la sua popolarità tra i fan della musica melodica napoletana.

Pochissime ore prima della sua scomparsa, aveva messo online un video in cui appariva intento a fare una grigliata, pertanto alcuni dei suoi seguaci hanno avanzato l’ipotesi che la causa del suo decesso sia stata proprio durante l’evento, come riportato da Dagospia. Il suo ingresso nel panorama musicale è avvenuto con il brano “Io voglio te”, lanciato dalla etichetta discografica di Nancy Coppola. Proprio Nancy ha lasciato un toccante messaggio di commiato per Diamante sui social, rievocando l’inizio della loro collaborazione per la realizzazione del suo primo singolo.