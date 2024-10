Il centrodestra si unisce per sostenere Marco Bucci in Liguria

Il centrodestra si unisce per sostenere Marco Bucci in Liguria

Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani in prima linea per le elezioni liguri

Il centrodestra si unisce per sostenere Marco Bucci in Liguria

In un clima di grande entusiasmo e coesione, i leader del centrodestra, Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani, si sono riuniti all’auditorium Magazzini del Cotone di Genova per sostenere il candidato governatore Marco Bucci. Questo incontro, avvenuto nel pomeriggio, ha rappresentato un momento cruciale per il partito, con i leader che hanno espresso il loro supporto e la loro determinazione a vincere le prossime elezioni.

Le parole di Giorgia Meloni

La premier Meloni ha aperto il suo intervento parlando della situazione attuale del governo e delle sfide che l’Italia sta affrontando. “Quando ci siamo insediati, molti prevedevano che saremmo durati solo sei mesi”, ha dichiarato, sottolineando come l’Italia sia oggi considerata un punto di riferimento da molti analisti. Meloni ha anche affrontato le critiche della sinistra, affermando: “Lasciamo che guardi dal buco della serratura, noi lavoriamo”. La sua determinazione ha suscitato un’ovazione dalla platea, nonostante una protesta da parte di alcuni balneari che ha interrotto il suo discorso.

Il sostegno di Matteo Salvini e Antonio Tajani

Matteo Salvini ha ribadito l’importanza dell’unità all’interno del centrodestra, affermando che “ciò che accade al singolo accade a tutti”. Ha anche criticato l’uso della magistratura per attaccare gli avversari politici, sottolineando che il suo partito non intende mai ricorrere a tali metodi. Antonio Tajani ha aggiunto che non ci saranno divisioni all’interno della coalizione, evidenziando l’importanza di governare insieme e non di rubarsi consensi. Entrambi i leader hanno reso omaggio a Silvio Berlusconi, riconoscendo il suo ruolo fondamentale nell’unire il centrodestra.

Marco Bucci e il sogno di una vittoria

Marco Bucci, candidato governatore, ha espresso la sua determinazione a vincere le elezioni, affermando: “È nostro dover partecipare e avere questo sogno”. Con un tono appassionato, ha invitato i suoi sostenitori a credere nella possibilità di una vittoria, sottolineando che il 31 ottobre festeggerà il suo compleanno da presidente. La sua visione per la Liguria è chiara: unire le forze per affrontare le sfide future e garantire un futuro migliore per la regione.

In questo contesto, il centrodestra si presenta unito e determinato, pronto a sfidare le avversità e a conquistare la fiducia degli elettori liguri. Con il sostegno di figure di spicco come Meloni, Salvini e Tajani, la campagna elettorale per Marco Bucci si preannuncia intensa e ricca di emozioni.