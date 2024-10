L’Ecri ha pubblicato un rapporto molto duro nei confronti dell’Italia. Secondo quanto affermato dalla commissione contro il razzismo e l’intolleranza, nel nostro Paese viene praticata profilazione razziale da parte dei corpi di pubblica sicurezza.

Consiglio d’Europa: “Profilazione razziale di politici e polizia in Italia”

I 46 esperti che compongono l’Ecri denunciano la discriminazione razziale in Italia. Secondo il report: “La polizia in Italia compie profilazione razziale nel corso delle sue attività, soprattutto nei confronti dei rom e delle persone di origine africana. La politica negli ultimi anni è diventata sempre più xenofoba, con un dibattito pubblico dai toni divisivi” su stranieri e Lgbt”.

Consiglio d’Europa: “Profilazione razziale in Italia”. La reazione della politica

La reazione del mondo della politica italiana è forte ed immediata. Giorgia Meloni è infuriata: “Le nostre forze dell’ordine lavorano con dedizione e abnegazione per garantire la sicurezza di tutti i cittadini, senza distinzioni. Meritano rispetto, non simili ingiurie” – spiega la premier su X. Anche Mattarella è stranito, mentre Salvini commenta duramente: “Donne e uomini in divisa sono stati attaccati vergognosamente da un ente inutile pagato anche con le tasse dei cittadini italiani”. Il leader della Lega ha anche aggiunto: “Se a questi signori piacciono tanto rom e clandestini se li portino tutti a casa loro a Strasburgo”.