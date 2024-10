Un messaggio toccante dal Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso il suo profondo dolore per la scomparsa di Matilde Lorenzi, caporale presso il Reparto Attività Sportive del Centro Addestramento Alpino. In un messaggio inviato al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Antonio Portolano, Mattarella ha dichiarato di aver appreso con sincera commozione la notizia della sua morte. Questo gesto evidenzia non solo il rispetto per il servizio prestato dalla giovane caporale, ma anche la sensibilità del Presidente verso le famiglie dei militari.

La vita e il servizio di Matilde Lorenzi

Matilde Lorenzi era una giovane donna che ha dedicato la sua vita al servizio dell’Esercito Italiano. Il suo impegno nel Reparto Attività Sportive del Centro Addestramento Alpino rappresentava un esempio di dedizione e passione. La sua morte ha colpito non solo i suoi familiari e amici, ma anche tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla e lavorare al suo fianco. La comunità militare si stringe attorno alla sua famiglia, condividendo il dolore per la perdita di una giovane promessa.

Il messaggio di cordoglio e vicinanza

Nel suo messaggio, il Presidente Mattarella ha chiesto di far pervenire ai familiari di Matilde le sue più sentite condoglianze. Questo gesto di vicinanza è un chiaro segno di rispetto e riconoscimento per il sacrificio e l’impegno di tutti i membri delle Forze Armate. La morte di un giovane soldato è sempre un evento tragico, e il Presidente ha voluto sottolineare l’importanza di sostenere le famiglie in questi momenti difficili. La sua partecipazione al dolore dei familiari è un richiamo alla solidarietà e all’unità che caratterizzano l’Esercito Italiano.