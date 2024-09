Il corso di Master in Giornalismo presso la Lumsa di Roma ha dato il via.

Il corso di Master in Giornalismo presso la Lumsa di Roma ha dato il via.

Il Master in Giornalismo della LUMSA di Roma, pronto per l'ottava edizione, offre un'ampia formazione teorico-pratica che include lavoro in una redazione multimediale e stage presso le principali redazioni italiane. Il master, convenzionato con l'Ordine Nazionale dei Giornalisti, prevede un totale di 660 ore di corsi in tecnica giornalistica e 1.400 ore di tirocinio e attività seminariali. Gli studenti possono iscriversi per i test di ammissione entro il 30 settembre 2024, con l'anno accademico che inizierà a fine ottobre. Secondo una recente indagine, quasi il 78% degli ex studenti ha ottenuto un lavoro in campo giornalistico entro un anno dalla laurea.

Il Master in Giornalismo presso la LUMSA di Roma, diretto da Carlo Chianura e Fabio Zavattaro, si sta preparando per la sua ottava edizione. Tra i suoi vantaggi c’è un’intensa immersione in una redazione multimediale che utilizza svariati mezzi di informazione come il web, la televisione, la radio, la stampa, le videoinchieste, i podcast e i reel. Dopo due anni di studi, gli studenti saranno pronti a sostenere gli esami di stato per diventare giornalisti professionisti. Il master è uno degli undici in Italia ad avere convenzione con l’Ordine Nazionale dei Giornalisti.

Le iscrizioni per i test di ammissione possono essere inviate via email entro il 30 settembre 2024, come indicato sul bando pubblicato sul sito www.lumsanews.it. L’inizio del biennio accademico è previsto per fine ottobre.

Oltre ad offrire borse di studio totali per un importo maggiore rispetto a quello stabilito dall’Ordine dei Giornalisti, il master prevede un programma didattico con più di 40 corsi in tecnica giornalistica per un totale di 660 ore. Questo si unisce a 1.400 ore di tirocinio e attività seminariali con influenti figure nel mondo dell’informazione. Per ciascun anno di studi, sono inoltre previsti stage di due o tre mesi nelle principali redazioni italiane.

Il lavoro del corso ha come fulcro il sito www.lumsanews.it, una vera e propria piattaforma multimediale. Gli studenti hanno prodotto, nell’ultimo biennio, oltre 2.000 articoli e inchieste, 80 video, 130 edizioni tra giornali radio e telegiornali, 150 reel e hanno mantenuto una presenza costante sui social media principali. L’impegno degli studenti è stato premiato con l’assegnazione di 20 prestigiosi riconoscimenti giornalistici.

Il principale obiettivo del master è favorire lo sviluppo professionale degli studenti, fornendo loro vantaggi competitivi nel mercato del lavoro giornalistico.

Durante i propri controlli, l’Ordine dei Giornalisti ha rilasciato un parere nettamente favorevole sul Master LUMSA. Un’indagine rivolta agli ex studenti che hanno partecipato al Master nell’ultimo decennio ha rivelato che il 77,8% di loro ha ottenuto un lavoro in ambito giornalistico entro un anno dalla laurea. Mediamente, il 50% ha iniziato una collaborazione professionale con il giornale dove hanno svolto un tirocinio formativo nel corso dei due anni di studio.