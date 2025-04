Un viaggio simbolico verso la pace

Il 20 gennaio scorso, Papa Francesco ha espresso il desiderio di compiere un viaggio a Gaza, un gesto che avrebbe rappresentato un forte messaggio di solidarietà verso la comunità cattolica locale e la popolazione palestinese. Lucio Brunelli, scrittore e giornalista, ha rivelato che il Pontefice, già provato da una bronchite che lo ha costretto al ricovero, ha confidato la sua intenzione di visitare la Striscia di Gaza, un luogo segnato da conflitti e sofferenze.

Questo desiderio, sebbene ostacolato dalle sue condizioni di salute e da motivi politici, evidenzia la determinazione di Francesco nel voler portare un messaggio di speranza e vicinanza in un momento di grande crisi.

Il messaggio di vicinanza del Papa

Brunelli ha sottolineato come l’immagine di un Papa in carrozzina tra le macerie della guerra sarebbe stata un simbolo potente di sostegno per il popolo palestinese. La volontà di Francesco di visitare Gaza non è solo un atto di coraggio, ma anche un richiamo alla comunità internazionale affinché non dimentichi le sofferenze di chi vive in zone di conflitto. La sua lettera, inviata tre mesi fa, in cui affermava che “sarebbe una buona cosa” visitare Gaza, dimostra la sua sensibilità verso le situazioni di crisi e il suo desiderio di essere un faro di speranza per i più vulnerabili.

Un Pontefice senza paura

La storia di Papa Francesco è costellata di viaggi in luoghi ad alto rischio, dove la sua presenza ha sempre avuto un significato profondo. Dalla sua apertura del Giubileo della Misericordia in Centrafrica nel 2015, nonostante i consigli contrari, fino alla visita a Baghdad e Mosul, il Pontefice ha dimostrato una costante volontà di avvicinarsi a chi soffre. Anche se il viaggio a Gaza non si è concretizzato, la sua intenzione di visitare luoghi di conflitto rimane un chiaro segnale della sua missione di pace. La sua risposta a una domanda riguardo a un possibile viaggio a Kiev, durante il conflitto russo-ucraino, evidenzia la sua disponibilità a mettersi in gioco per la pace, anche di fronte a pericoli concreti.