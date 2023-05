Home > Askanews > Il diamante Eternal Pink e un rubino da 55 carati in mostra a Dubai Il diamante Eternal Pink e un rubino da 55 carati in mostra a Dubai

Milano, 22 mag. (askanews) – L’Eternal Pink, un rarissimo diamante rosa, e Estrela di FURA, un rubino da 55 carati considerato il più prezioso e più grande mai messo in vendita, sono in mostra a Dubai prima dell’asta di Sotherby’s, che si svolgerà l’8 giugno a New York. Estrela di FURA dovrebbe incassare oltre 27 milioni di euro e Eternal Pink 32 milioni di euro.

