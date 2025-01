La questione dei mandati per i presidenti di Regione solleva interrogativi giuridici e politici.

Il contesto legislativo sui mandati regionali

Nel 1999, la riforma costituzionale sull’elezione diretta del presidente della Regione ha definito la legislazione elettorale regionale come ‘materia concorrente’. Questo significa che lo Stato stabilisce i principi generali, mentre le Regioni possono aggiungere dettagli specifici. Tuttavia, la questione del limite ai mandati per i presidenti regionali è diventata centrale nel dibattito politico e giuridico, specialmente dopo l’approvazione della legge nel 2004, che ha introdotto un tetto di due mandati, simile a quello previsto per i sindaci.

Il caso di Vincenzo De Luca

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha espresso l’intenzione di ricandidarsi, sostenendo che la ‘conta dei due mandati’ dovrebbe iniziare solo dal momento in cui la Regione recepisce la legge. Questa interpretazione ha sollevato numerosi interrogativi tra esperti e costituzionalisti, i quali affermano che il principio del limite ai mandati è ‘auto-applicativo’ e quindi non necessita di un recepimento formale. La posizione di De Luca, quindi, sembra non reggere di fronte alla rigidità della normativa vigente.

Le implicazioni legali e politiche

Il governo ha già presentato ricorso contro la legge regionale della Campania, confidando in una sentenza favorevole della Corte Costituzionale. Tuttavia, la questione non si limita solo a De Luca; anche il presidente del Veneto, Luca Zaia, si trova nella stessa situazione. La scelta di candidarsi con liste autonome non risolverebbe il problema, poiché il divieto di un terzo mandato consecutivo è personale e non legato al partito. Questo scenario potrebbe creare un precedente pericoloso, minando la stabilità delle leggi che regolano le Regioni.

Le prospettive future

La speranza di De Luca e Zaia di ottenere una pronuncia favorevole dalla Consulta è considerata da molti come un ‘periodo ipotetico dell’irrealtà’. Le conseguenze di una decisione in loro favore potrebbero avere ripercussioni significative su altre leggi regionali, creando un clima di incertezza giuridica. La questione dei mandati dei presidenti di Regione, quindi, non è solo una questione di interpretazione legale, ma un tema che tocca profondamente la governance e la stabilità politica delle Regioni italiane.