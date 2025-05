Il dibattito sulla profilazione razziale in Italia e in Europa

Il richiamo del Consiglio d’Europa

Recentemente, il Consiglio d’Europa ha sollevato preoccupazioni riguardo alla profilazione razziale operata dalle forze di polizia in diversi paesi, inclusa l’Italia. Questo organismo, che si occupa della promozione dei diritti umani, ha chiesto a nove governi europei di condurre uno studio approfondito su questo tema, evidenziando come tali pratiche possano derivare da pregiudizi radicati.

La richiesta è stata accolta con una certa resistenza, specialmente da parte di esponenti politici italiani, che vedono in queste accuse un attacco ingiustificato alle forze dell’ordine.

Le reazioni politiche in Italia

Il premier Giorgia Meloni ha definito le accuse del Consiglio d’Europa come “vergognose”, sostenendo che si tratta di un giudizio ideologico che non tiene conto della realtà quotidiana affrontata dalle forze dell’ordine. Meloni ha sottolineato che gli agenti sono spesso vittime di aggressioni, in particolare da parte di immigrati irregolari. Questa posizione è stata condivisa anche dai presidenti di Camera e Senato, che hanno espresso solidarietà alle forze di polizia, sottolineando il loro impegno nel rispetto dei diritti delle minoranze.

Il contesto europeo e le implicazioni

Il richiamo del Consiglio d’Europa non è un caso isolato. Già in un report precedente, si era evidenziato un aumento dei controlli basati su criteri razziali in tutta Europa. Questo fenomeno solleva interrogativi importanti sulla relazione tra sicurezza e diritti umani. Mentre le forze dell’ordine giustificano le loro azioni come necessarie per garantire la sicurezza pubblica, i critici avvertono che tali pratiche possono alimentare discriminazione e divisione sociale. La questione si fa ancora più complessa quando si considera il ruolo delle istituzioni europee e la loro capacità di influenzare le politiche nazionali.