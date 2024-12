Un incubo che dura da oltre un anno

La storia di due ragazze di Seminara, un piccolo comune della provincia di Reggio Calabria, è un racconto di orrore e coraggio. Vittime di un brutale stupro di gruppo, le giovani hanno dovuto affrontare non solo la violenza subita, ma anche l’indifferenza e l’ostilità della propria famiglia. In un contesto in cui la cultura del silenzio e della vergogna prevale, queste ragazze hanno trovato la forza di denunciare, nonostante le pressioni e le minacce ricevute dai propri cari.

La brutalità del branco e l’ombra della ‘ndrangheta

Il caso ha coinvolto un gruppo di sedici persone, tra cui tre giovani legati a famiglie di ‘ndrangheta e un politico locale. Gli arresti, avvenuti dopo un lungo lavoro investigativo, hanno rivelato un sistema di abusi sistematici, in cui le vittime venivano trattate come oggetti. Le indagini hanno svelato come gli indagati organizzassero gli stupri attraverso chat, dimostrando una totale mancanza di rispetto per la dignità umana. Le parole del giudice delle indagini preliminari sono chiare: alcuni di loro mostrano una personalità completamente distaccata dalle regole del vivere civile.

Il silenzio assordante della famiglia

Ma la violenza non si è fermata all’atto fisico. Per una delle ragazze, il calvario è continuato in casa, dove i familiari hanno cercato di farla tacere. Frasi come “devi stare muta” e “sei una pazza” sono diventate il suo pane quotidiano. Invece di ricevere supporto, ha dovuto affrontare l’accusa di aver “rovinato” la vita di chi l’aveva aggredita. Questo clima di ostilità ha reso ancora più difficile il suo percorso verso la giustizia, ma nonostante tutto, ha continuato a combattere, dimostrando una determinazione straordinaria.

La risposta delle istituzioni

La procura di Palmi e quella per i minorenni hanno seguito con attenzione il caso, consapevoli delle pressioni subite dalle ragazze. La loro azione tempestiva ha permesso di garantire la protezione necessaria in un momento così delicato. Gli inquirenti hanno elogiato la forza e la coerenza della giovane vittima, che ha saputo resistere alle intimidazioni e mantenere il suo racconto. Questo episodio mette in luce non solo la necessità di un sistema di giustizia efficace, ma anche l’importanza di un supporto sociale e familiare per le vittime di violenza.