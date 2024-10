Home > Sostenibilità > Il fenomeno del Second Hand in Italia: opportunità e sfide per i brand di moda Il fenomeno del Second Hand in Italia: opportunità e sfide per i brand di moda

Il settore moda deve integrare il fenomeno del Second Hand e ripensare il business in ottica sostenibile, con l'industria tessile innovativa che promuove prodotti e processi per il "make it last".