Parità di genere: oltre la certificazione

Il Gruppo FS ha partecipato al Salone della CSR e dell'Innovazione Sociale, vincendo il Premio Impatto per i progetti di sostenibilità che generano valore economico, sociale e ambientale.

Paola Longobardo, Responsabile People Care del Gruppo FS, ha dichiarato l’orgoglio per il premio e l’impegno nel portare avanti progetti che hanno un alto impatto sociale. La Rete dei 20 Help Center presenti in Italia rappresenta un punto di riferimento, con oltre 500mila interventi e 20mila persone assistite ogni anno. La valutazione d’impatto ha evidenziato il valore sociale degli Help Center, non solo nel soddisfare bisogni primari, ma anche nel contribuire al tessuto sociale e al supporto agli Enti locali. Il Gruppo FS si impegna anche nella mobilità sostenibile e inclusiva, partecipando a panel e workshop sul tema. Il Salone CSR è stata un’occasione per mostrare l’impegno del Gruppo FS nella sostenibilità ambientale e sociale, con l’obiettivo di migliorare la vita delle persone e del pianeta.