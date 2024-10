Parità di genere: oltre la certificazione

Quanto è importante nelle organizzazioni definire una strategia di parità opportunità per tutti?

Per colmare i gap esistenti e produrre un cambiamento sostenibile e durevole nel tempo, molte imprese hanno avviato un percorso finalizzato anche alla certificazione della parità di genere. Una scelta non solo per favorire l’empowerment femminile ma per rendere l’organizzazione più inclusiva e competitiva.

Snam è tra i promotori del progetto “Pari. Insieme contro la violenza di genere”, lanciato il 27 settembre 2024 a Milano. Il progetto, frutto della collaborazione tra otto aziende, mira a sensibilizzare e combattere la violenza di genere attraverso azioni concrete. Fabrizio Rutschmann, Chief People and Corporate Services Officer di Snam, ha sottolineato il ruolo cruciale delle aziende nel promuovere valori e cambiamenti culturali. Il progetto prevede attività come ricerche sul campo e tavoli di lavoro tra le aziende partecipanti, tra cui AstraZeneca, Fastweb, Generali e altre, con il coordinamento di Feltrinelli Education.