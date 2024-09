Il generale Vannacci viene convocato per un incontro da Crosetto.

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha avuto un incontro privato con il generale Roberto Vannacci, che era stato l'oggetto di controversie per il suo libro. Vannacci, recentemente sostituito nel suo ruolo all'Istituto Geografico Militare, ha espresso soddisfazione per la discussione. Ha inoltre rivelato di essere in contatto con editori stranieri per la possibile pubblicazione del suo libro in Europa. Vannacci si sta preparando per presentare il libro a Marina di Pietrasanta, con ulteriori eventi pianificati.