Il ricorso del sindaco di Avetrana

Il recente provvedimento del giudice della sezione civile del Tribunale di Taranto, Antonio Attanasio, ha suscitato un ampio dibattito. Il sindaco di Avetrana, Antonio Iazzi, ha presentato un ricorso d’urgenza per chiedere la sospensione della serie tv ‘Avetrana-Qui non è Hollywood’, in programma dal 25 ottobre sulla piattaforma Disney+. La serie, che affronta l’omicidio di Sarah Scazzi, è stata al centro di polemiche sin dalla sua annunciazione, con il primo cittadino che ha sollevato preoccupazioni riguardo alla rappresentazione della sua comunità.

Le motivazioni della sospensione

Il sindaco ha richiesto non solo la sospensione immediata della messa in onda, ma anche una rettifica della denominazione della serie. Secondo Iazzi, il titolo stesso potrebbe ledere l’immagine della città e dei suoi abitanti, evocando un evento tragico che ha segnato profondamente la comunità. La decisione del giudice di accogliere il ricorso è stata motivata dalla necessità di tutelare l’identità e la dignità della cittadinanza, in un contesto mediatico che spesso tende a sensationalizzare fatti di cronaca nera.

Prospettive future e udienza di comparizione

Il giudice ha fissato un’udienza di comparizione per il 5 novembre, dove le parti coinvolte avranno l’opportunità di esporre le proprie argomentazioni. Questa decisione potrebbe avere ripercussioni significative non solo sulla serie tv in questione, ma anche su come i media trattano eventi di cronaca che coinvolgono comunità locali. La questione solleva interrogativi importanti riguardo alla responsabilità dei produttori e dei broadcaster nel rappresentare storie sensibili, specialmente quando queste riguardano tragedie che hanno colpito persone reali.