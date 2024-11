Un sollievo temporaneo per le comunità rurali

Il governo dell’Alberta ha annunciato un congelamento temporaneo dei costi di polizia per le aree rurali, una misura che, sebbene accolta con favore dai leader locali, non risolve il problema della carenza di risorse di polizia. Questa decisione è stata presa in risposta alle crescenti preoccupazioni riguardo al crimine nelle zone rurali, dove i sindaci e i rappresentanti municipali si sono riuniti per discutere le sfide sociali durante il convegno delle Municipalità Rurali dell’Alberta a Edmonton.

Le sfide del modello di finanziamento attuale

Dal 2019, il governo provinciale ha incrementato i fondi per i servizi della Royal Canadian Mounted Police (RCMP) in risposta all’aumento del crimine rurale. Tuttavia, nel 2020, è stato introdotto un modello di regolamentazione del finanziamento della polizia che ha imposto ai comuni di contribuire ai costi. Questo modello ha previsto un aumento progressivo della quota a carico dei comuni, che è passata dal 10% al 30% in pochi anni. Jim Wood, sindaco della Red Deer County, ha sottolineato come questa situazione abbia pesato notevolmente sui bilanci comunali, evidenziando la sensazione di un trasferimento di responsabilità da parte della provincia.

Richieste di maggiore trasparenza e coinvolgimento

Nonostante il congelamento dei costi, molti membri delle Municipalità Rurali dell’Alberta esprimono dubbi sull’efficacia del modello attuale. Paul McLauchlin, presidente dell’associazione, ha dichiarato che è fondamentale garantire che i fondi destinati alla polizia portino a risultati tangibili nelle comunità. La mancanza di misure di performance e di politiche chiare ha portato a una crescente insoddisfazione tra i leader locali, che chiedono un maggiore coinvolgimento nella gestione delle risorse destinate alla sicurezza. Con l’aumento previsto dei costi di polizia al 39% a causa di nuovi contratti collettivi, il congelamento dei costi rappresenta un’opportunità per rivedere e migliorare il modello di finanziamento.