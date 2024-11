Il debito delle compagnie petrolifere

Il governo dell’Alberta ha lanciato un appello ai comuni rurali affinché segnalino le compagnie petrolifere e del gas che non stanno pagando le tasse sulle proprietà. Secondo le stime delle Municipalità Rurali dell’Alberta, queste aziende devono oltre 250 milioni di dollari in tasse arretrate, un importo che grava pesantemente sulle comunità locali. La situazione è diventata insostenibile, con molte municipalità che si trovano a dover affrontare un deficit significativo a causa di questi debiti.

Richiesta di collaborazione ai comuni

Nel mese di settembre, il Ministro dell’Energia, Brian Jean, ha inviato lettere ai comuni rurali chiedendo di fornire i nomi delle compagnie che non hanno saldato i loro debiti. Il Ministro degli Affari Municipali, Ric McIver, ha affermato che una volta ricevuti i nomi, il governo potrà intraprendere azioni contro queste aziende. Tuttavia, la fiducia dei leader locali è bassa. Paul McLauchlin, presidente delle Municipalità Rurali dell’Alberta, ha espresso scetticismo riguardo all’efficacia di queste misure, sottolineando che il processo di segnalazione è soggetto a condizioni che potrebbero limitare l’azione del governo.

La mancanza di enforcement

McLauchlin ha anche messo in dubbio la volontà dell’Alberta Energy Regulator di chiudere le compagnie petrolifere morose, lasciando le municipalità a dover affrontare il peso di queste perdite. La mancanza di enforcement potrebbe portare a una situazione in cui le comunità rurali continuano a subire le conseguenze di un sistema che sembra non punire le aziende per i loro debiti. Questo scenario preoccupa non solo i funzionari locali, ma anche i cittadini che dipendono dai servizi pubblici che queste tasse dovrebbero finanziare.