Lorenzo Spolverato si distingue come uno dei protagonisti dell’attuale stagione del Grande Fratello, ma anche oggi ha pronunciato commenti decisamente inappropriati. Durante una conversazione con Shaila Gatta nel giardino della casa, ha fatto riferimento alle sue precedenti relazioni, dichiarando riguardo a Helena Prestes: “Nessuno qui può mettermi i piedi in testa, tantomeno una donna.” Inoltre, ha interrogato Shaila con una domanda sconcertante: “Un uomo ti ha mai picchiata?” per poi aggiungere, dopo una risposta negativa: “Erano forse gli uomini a essere sottomessi?” Questo ha portato gli autori a decidere di silenziare l’audio e cambiare inquadratura.

Comportamento inappropriato di Lorenzo

Non è la prima volta che il comportamento di Lorenzo suscita indignazione online. Il 4 ottobre, dopo una diretta, Helena ha confessato a Lorenzo di aver avuto rimpianti per aver nominato Iago per proteggerlo e ha fatto sapere che intende riavvicinarsi a Javier. In quel frangente, Spolverato ha afferrato una gamba della brasiliana, la quale si è immediatamente allontanata, visibilmente infastidita. Non soddisfatto, ha poi esclamato ‘le prendi, le prendi’, accompagnando le parole con un gesto della mano.