Il lancio de La Talpa: il giorno e il metodo per schivare gli spoiler

Il popolare reality show, La Talpa, tornerà in onda su Canale 5, annunciato da Pier Silvio Berlusconi. Dopo molta speculazione sulla data di inizio, è stato rivelato che il programma, condotto da Diletta Leotta, inizierà tra il 29 ottobre e il 5 novembre, sostituendo Temptation Island. Per evitare spoiler, sono stati registrati diversi finali. La Talpa sarà prima disponibile su Mediaset Infinity con contenuti inediti, prima della sua trasmissione su Canale 5.

Gli amanti della realtà televisiva possono ora gioire, dato che Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato lo scorso luglio che uno dei reality show più popolari farà il suo ritorno. C’era stata molta speculazione sulla data di inizio, citando sia la fine di settembre che ottobre. Adesso, però, sappiamo finalmente quando comincerà La Talpa.

Inizialmente, i fan erano preoccupati perché il nome del programma non era menzionato nell’elenco dei prossimi show in programmazione. Contro le indiscrezioni, non ci sarà nessuna cancellazione.

Quindi, quando comincerà La Talpa? Finalmente abbiamo una data.

Davide Maggio ha rivelato di recente che il reality show condotto da Diletta Leotta andrà in onda a partire da martedì 29 ottobre, sostituendo Temptation Island. La trasmissione potrebbe iniziare o il 29 ottobre o, al più tardi, il 5 novembre.

Oltre alla data di inizio, il giornalista e opinionista di Pomeriggio 5 ha rivelato un modo per evitare spoiler. Diversi finali alternativi sono stati registrati dalla produzione del reality per evitare che le anticipazioni rovinassero l’atmosfera dello spettacolo. Questo accade anche con lo show Pechino Express e Drag race. La Talpa sarà disponibile per la visione principale su Mediaset Infinity prima di essere trasmessa su Canale 5, dove avrà anche contenuti inediti.

Ora non possiamo fare altro che aspettare un mese per il ritorno di uno dei più discussi reality show dell’anno.

