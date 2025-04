Un’accoglienza straordinaria ad Ancona

Il veliero Amerigo Vespucci ha recentemente concluso una sosta di due giorni nel porto di Ancona, dove ha attirato un numero impressionante di visitatori. La bellezza e l’eleganza della nave, considerata da molti la più bella del mondo, hanno incantato gli abitanti delle Marche e i turisti, che si sono affollati per ammirarla da vicino. Questo evento ha rappresentato un’importante occasione di promozione per la città e la regione, sottolineando il legame tra il mare e la cultura italiana.

Un saluto aereo per il veliero

Durante la partenza, il veliero è stato omaggiato da un suggestivo volo di aerei del Fly Fano Team, che hanno eseguito acrobazie in segno di affetto e rispetto. L’assessore regionale alle Infrastrutture, Francesco Baldelli, ha commentato l’evento definendolo un gesto di grande significato, evidenziando come l’Amerigo Vespucci rappresenti uno dei simboli più autentici del Made in Italy. Questo saluto aereo ha reso l’addio ancora più emozionante, creando un’atmosfera di festa e orgoglio per la tradizione marittima italiana.

La rotta verso l’Abruzzo

Attualmente, l’Amerigo Vespucci si dirige verso il porto di Ortona, in Abruzzo, dove è attesa con altrettanto entusiasmo. La nave, che è anche un’importante scuola di formazione per i giovani marinai, continua a navigare lungo le coste italiane, portando con sé un messaggio di bellezza e tradizione. La Marina Militare Italiana, custode di questo patrimonio, si impegna a mantenere viva la storia e l’eleganza di questo veliero, che ogni volta riesce a stupire e a inorgoglire il popolo italiano.