Milano: la città con il tasso di criminalità più elevato in Lombardia

Nel 2023, Milano si conferma come la città con i valori più alti di criminalità violenta e appropriativa in Lombardia, secondo il rapporto annuale della Regione. Questo dato allarmante pone Milano al centro di un dibattito cruciale sulla sicurezza urbana e sulla qualità della vita dei suoi abitanti. La criminalità appropriativa, che include furti e rapine, ha raggiunto punteggi record, superando le altre aree metropolitane italiane, come Bergamo e Brescia, che seguono a ruota.

Un confronto con altre città italiane

Analizzando i dati, emerge che Milano non è sola nel panorama della criminalità. Cagliari si distingue per il tasso di criminalità violenta, seguita da Bologna, Firenze e Genova. Queste statistiche sollevano interrogativi sulle dinamiche sociali e economiche che influenzano la sicurezza nelle diverse città. La vulnerabilità di un territorio, secondo la teoria criminologica, è spesso legata a fattori come il degrado urbano, la coesione sociale e le condizioni economiche. Milano, pur essendo un centro economico e culturale, non è immune da queste problematiche.

Le cause della criminalità a Milano

Le ragioni dietro l’alto tasso di criminalità a Milano sono molteplici. Il degrado urbano, visibile in alcune zone della città, contribuisce a creare un ambiente favorevole per attività illecite. Inoltre, la mancanza di coesione sociale, spesso accentuata da disparità economiche, può portare a un aumento della vulnerabilità dei cittadini. Le condizioni economiche, aggravate dalla crisi globale e dalla pandemia, hanno reso alcune fasce della popolazione più suscettibili a comportamenti criminali. È fondamentale che le autorità locali e regionali affrontino queste problematiche con politiche efficaci e mirate per migliorare la sicurezza e la qualità della vita a Milano.