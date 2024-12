Il voto sulle modifiche statutarie del M5s

Oggi ha preso il via il nuovo voto del Movimento 5 Stelle, un’iniziativa fortemente voluta dal garante Beppe Grillo. Gli iscritti hanno tempo fino alle 22 di domenica 8 dicembre per esprimere la loro opinione sulle modifiche statutarie proposte. Le operazioni di voto sono state aperte alle 10 di stamane e possono essere effettuate sia via email che attraverso il portale ufficiale del movimento.

Giuseppe Conte e la necessità di un’alternativa di governo

Giuseppe Conte, leader del M5s, ha rilasciato dichiarazioni significative riguardo alla situazione politica attuale. Interpellato sulla possibilità di un governo alternativo, ha affermato che il movimento non è chiamato a una responsabilità di governo immediata, poiché è necessario costruire un progetto serio e credibile. Conte ha sottolineato l’importanza di elaborare un programma chiaro e coerente per affrontare le ingiustizie e le disuguaglianze presenti nel paese.

Critiche al governo attuale e alla situazione economica

Il leader del M5s non ha risparmiato critiche all’attuale governo, definendolo scollato dalla realtà economica e dai bisogni dei cittadini. Ha richiamato l’attenzione sui dati Istat, che evidenziano un calo della produzione industriale per 20 mesi consecutivi e una stima di crescita del Pil dimezzata. Conte ha esortato il governo a svegliarsi e a prendere misure concrete per affrontare le difficoltà delle famiglie e delle imprese italiane.