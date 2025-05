Sebastiano Visintin parla della sua situazione e delle indagini in corso sulla morte della moglie.

Il dramma di Sebastiano Visintin

In un’intervista rilasciata recentemente, Sebastiano Visintin ha affrontato la questione della morte della moglie, Liliana Resinovich, scomparsa nel dicembre 2021 e ritrovata senza vita nel boschetto di San Giovanni a Trieste. Visintin ha dichiarato: “Non ho niente a che fare con la morte di Liliana, assolutamente”. Queste parole evidenziano il suo desiderio di distaccarsi dalle accuse che lo vedono coinvolto nell’indagine.

L’uomo ha descritto il suo stato d’animo, affermando di vivere un dramma che dura da tre anni e mezzo, un’esperienza che non augura a nessuno.

Le indagini e i nuovi sviluppi

Le indagini sulla morte di Liliana continuano a far emergere nuovi dettagli. Recentemente, è emerso che tre coltelli, regalati da Visintin a un conoscente, sono stati sequestrati in Toscana. Questo sviluppo ha suscitato interrogativi su possibili collegamenti tra l’arma e il caso. Il conoscente, un professionista, ha contattato la procura dopo aver appreso del sequestro di un ingente numero di coltelli e forbici nella casa di Visintin durante una perquisizione. La situazione si complica ulteriormente con la testimonianza di Claudio Sterpin, amico di Liliana, che ha dichiarato di non credere che Visintin sia stato l’artefice della morte della donna.

Le dichiarazioni di Claudio Sterpin

Claudio Sterpin ha espresso la sua convinzione che la morte di Liliana sia stata il risultato di un “lavoro premeditato e fatto da più persone”. Le sue parole sollevano interrogativi su chi possa essere coinvolto nel caso e su quali siano le reali circostanze della morte. Sterpin ha anche affermato che Visintin “sappia benissimo chi è stato” e che è a conoscenza del luogo in cui è stato tenuto il corpo di Liliana. Queste affermazioni aggiungono un ulteriore strato di complessità all’indagine, che continua a suscitare l’interesse dell’opinione pubblica e dei media.