Un appello per la verità

In un’intervista rilasciata a “Quarto Grado”, Pietro Orlandi ha rinnovato il suo appello per fare piena luce sulla scomparsa della sorella Emanuela, avvenuta nel 1983. La giovane, cittadina vaticana, è scomparsa in circostanze misteriose che hanno alimentato speculazioni e teorie nel corso degli anni. La sua storia è diventata un simbolo di giustizia negata, e il fratello non ha mai smesso di cercare risposte.

Le indagini e le piste battute

Nel corso degli anni, le indagini sulla scomparsa di Emanuela hanno seguito molteplici piste, dal terrorismo alla pedofilia, fino a giungere a collegamenti con la banda della Magliana. Le autorità hanno setacciato luoghi significativi, come la cripta della chiesa di Sant’Apollinare a Roma, dove è stato trovato il corpo del boss Enrico “Renatino” De Pedis, ma il destino di Emanuela rimane avvolto nel mistero. A quasi 42 anni dalla sua scomparsa, Pietro Orlandi si rivolge ora al nuovo Papa, chiedendo un impegno concreto per fare chiarezza su una vicenda che ha segnato profondamente la storia recente del Vaticano.

Le parole di Papa Francesco

La memoria di Pietro Orlandi torna al marzo 2013, quando Papa Francesco, poco dopo la sua elezione, avrebbe detto a Pietro che Emanuela era “in cielo”. Queste parole, sebbene pronunciate con delicatezza, hanno lasciato un segno profondo nel cuore del fratello. “Se ha detto quella frase, è perché sapeva qualcosa”, afferma Pietro, sottolineando la necessità di un incontro con il pontefice per discutere della situazione. Nonostante le sue richieste, non è mai riuscito a ottenere un colloquio diretto con il Papa.

La nuova inchiesta del Vaticano

Nel 2023, il Vaticano ha riaperto l’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela, ma Pietro Orlandi ha definito questa iniziativa come una “farsa”. Secondo lui, il presunto fascicolo custodito nella Segretaria di Stato non ha portato a risultati concreti. Tuttavia, il fratello della giovane esprime una certa fiducia, sottolineando che l’attenzione mediatica sulla vicenda è attualmente molto forte e che ci sono tre inchieste aperte. “Spero che il nuovo Papa possa avere il coraggio di affrontare questa situazione”, conclude Pietro, con la speranza che la verità possa finalmente emergere.