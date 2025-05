Il Palio di Siena: le contrade pronte per la sfida di luglio

Le contrade estratte per il Palio di luglio

Il Palio di Siena, uno degli eventi più attesi e affascinanti della tradizione italiana, si prepara a vivere un’altra edizione memorabile. Questo pomeriggio, sono state estratte le cinque contrade che parteciperanno alla corsa dedicata alla Madonna di Provenzano, in programma il 2 luglio. Le contrade selezionate sono Lupa, Oca, Bruco, Valdimontone e Pantera, che si uniscono a Tartuca, Chiocciola, Drago, Selva e Istrice, già qualificate di diritto.

Rivalità storiche in piazza del Campo

La competizione si fa sempre più intensa, con due coppie di contrade rivali pronte a sfidarsi in piazza del Campo. Da un lato, Tartuca e Chiocciola, dall’altro Istrice e Lupa. Queste rivalità storiche non solo accendono gli animi dei contradaioli, ma coinvolgono anche i turisti e gli appassionati che accorrono da ogni parte del mondo per assistere a questo spettacolo unico. La tensione cresce man mano che ci si avvicina alla data della corsa, con i preparativi che entrano nel vivo.

Tradizione e preparativi per il grande evento

Come da tradizione, le bandiere delle contrade estratte sono state esposte alle trifore del primo piano di Palazzo Pubblico, accanto a quelle delle contrade che partecipano di diritto. Questo gesto simbolico rappresenta l’unione e la competizione che caratterizzano il Palio. Nel frattempo, le bandiere delle sette contrade non estratte o che devono scontare una squalifica sono state posizionate alle finestre del secondo piano, a testimonianza della loro attesa per il prossimo anno.

Il Palio non è solo una corsa di cavalli, ma un evento che racchiude secoli di storia, cultura e passione. Ogni contrada ha la sua storia, i suoi colori e le sue tradizioni, rendendo ogni edizione unica e irripetibile. Con l’avvicinarsi del 2 luglio, l’atmosfera a Siena si fa sempre più elettrica, e i preparativi fervono per garantire che tutto sia pronto per il grande giorno.