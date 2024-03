Il Papa in basilica di San Pietro inizia il Triduo di Pasqua

Città del Vaticano, 28 mar. (askanews) – Papa Francesco ha celebrato nella basilica di San Pietro la Messa Crismale, nella ricorrenza del Giovedì Santo. La liturgia si celebra in questo giorno in tutte le Chiese Cattedrali e di fatto fa entrare nel vivo del Triduo Sacro prima della Pasqua.

“Il Signore non chiede giudizi sprezzanti su chi non crede, ma amore e lacrime per chi è lontano” ha detto il Papa alle centinaia di sacerdoti, vescovi e cardinali riuniti nella Basilica Vaticana.

Francesco poi ha chiesto ai sacerdoti “di saper piangere sui peccati della Chiesa”. Durante la messa, presieduta da Papa Francesco e celebrata dal cardinale vicario di Roma, Angelo De Donatis, i sacerdoti hanno rinnovato le promesse fatte al momento della loro Ordinazione. Poi si è proceduto alla benedizione dell’olio degli infermi, dell’olio dei catecumeni e del crisma.