Il Papa in tv: la guerra è un controsenso della creazione

Roma, 7 feb. (askanews) – “La guerra è un controsenso della creazione; nella Bibbia è curioso: Dio crea l uomo e la donna, andate in tutto il mondo, lavorate, fate figli, possedete la Terra. E subito dopo, una guerra fra fratelli. Uno cattivo contro un innocente, per invidia; e poi una guerra culturale, diciamo così, con la torre di Babele subito vengono le guerre. C è come un anti senso della creazione, per questo la guerra è sempre distruzione.

Per esempio, lavorare la terra, curare i figli, portare avanti una famiglia, far crescere la società: questo è costruire. Fare la guerra è distruggere. È una meccanica di distruzione”.

Così Papa Francesco intervistato da Fabio Fazio a “Che tempo che fa” su Rai3).