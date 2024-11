Elly Schlein ribadisce il no del Pd al terzo mandato per De Luca in Campania

La posizione del Partito Democratico

Il Partito Democratico, attraverso le parole della sua segretaria Elly Schlein, ha espresso una posizione chiara e netta riguardo alla possibilità di un terzo mandato per Vincenzo De Luca alla guida della Regione Campania. Secondo Schlein, la legge nazionale stabilisce un limite di due mandati per le cariche monocratiche, e il Pd intende rispettare questa normativa. La segretaria ha sottolineato che, nonostante le pressioni e le richieste di modifica, il partito non sosterrà i presidenti uscenti per un terzo mandato, ritenendo che le regole debbano valere per tutti.

Il dibattito interno al partito

Durante un’intervista a “Che tempo che fa”, Schlein ha anche fatto riferimento a situazioni simili in altre regioni, come l’Emilia-Romagna e la Puglia, dove il Pd ha mantenuto una posizione coerente. Ha affermato che il partito non avrebbe sostenuto candidati come Bonaccini o Decaro per un terzo mandato, evidenziando l’importanza di una linea comune. Questo approccio mira a garantire una maggiore equità e a promuovere un cambiamento necessario all’interno del partito, invitando i membri a adattarsi a nuove regole e a una nuova cultura politica.

Il futuro della Campania

Riguardo alla successione di De Luca, Schlein ha dichiarato che sarà fondamentale discutere con il partito della Campania per costruire un futuro solido e condiviso. La segretaria ha messo in evidenza l’importanza di un processo di transizione che coinvolga tutti i membri del partito, per garantire una leadership forte e rappresentativa. La costruzione del dopo De Luca sarà un compito cruciale, e il Pd dovrà lavorare insieme per trovare un candidato che possa raccogliere il consenso necessario e affrontare le sfide future della regione.