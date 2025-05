Il potere delle comunità nella lotta contro le discriminazioni

Un cambiamento culturale necessario

Trentacinque anni fa, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha preso una decisione storica: rimuovere l’omosessualità dall’elenco delle malattie mentali. Questo passo ha segnato l’inizio di un cambiamento culturale e sociale fondamentale, contribuendo a promuovere la pari dignità tra tutti i cittadini. Tuttavia, nonostante i progressi, la strada verso l’uguaglianza è ancora lunga.

Le recenti statistiche dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali evidenziano che le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale sono ancora una realtà quotidiana per molte persone.

Il ruolo delle istituzioni e della società

In occasione della Giornata Internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato l’importanza di contrastare ogni forma di emarginazione. Questo impegno non è solo un dovere sancito dalla Costituzione, ma deve diventare un principio attivo nella vita di tutti i giorni. Le istituzioni, insieme alla società civile, devono lavorare per garantire che ogni individuo possa vivere liberamente e senza paura di essere discriminato.

Comunità inclusive: un obiettivo comune

Il tema di quest’anno, “il potere delle comunità”, richiama l’importanza di costruire spazi inclusivi dove le differenze siano celebrate e protette. Una comunità inclusiva non solo promuove la giustizia sociale, ma amplia anche la libertà di tutti i suoi membri. È fondamentale che ogni persona si senta parte di un tessuto sociale che valorizza la diversità e combatte attivamente contro ogni forma di bullismo e violenza. Solo attraverso un impegno collettivo possiamo sperare di costruire una società più giusta e coesa.